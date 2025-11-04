Το Αττικόν σε κατάσταση ασφυξίας: Ράντζα στους διαδρόμους σε κάθε εφημερία

Σκηνές που θυμίζουν τριτοκοσμικές χώρες εκτυλίσσονται στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου η κατάσταση με τα ράντζα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Οι διάδρομοι έχουν μετατραπεί σε πρόχειρους θαλάμους, με ασθενείς να νοσηλεύονται κάτω από αντίξοες συνθήκες, περιμένοντας να βρεθεί διαθέσιμη κλίνη.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι ασθενείς παραμένουν για ώρες ή και ημέρες σε ράντζα, τα οποία έχουν γεμίσει τους διαδρόμους της χειρουργικής κλινικής. Οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα αποτυπώνουν ανθρώπους να κοιμούνται σε πρόχειρα κρεβάτια, δίπλα σε τοίχους και πόρτες, χωρίς καμία ιδιωτικότητα και με ελάχιστη άνεση.

Η ταλαιπωρία για τους ασθενείς είναι τεράστια. Πέρα από την ψυχολογική πίεση, οι συνθήκες νοσηλείας χαρακτηρίζονται από έλλειψη χώρου, θορύβους και περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Η εικόνα αυτή δεν τιμά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αναδεικνύει τα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης και έλλειψης υποδομών.