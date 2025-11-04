Το Αττικόν σε κατάσταση ασφυξίας: Ράντζα στους διαδρόμους σε κάθε εφημερία

Σκηνές που θυμίζουν τριτοκοσμικές χώρες εκτυλίσσονται στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου η κατάσταση με τα ράντζα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Οι διάδρομοι έχουν μετατραπεί σε πρόχειρους θαλάμους, με ασθενείς να νοσηλεύονται κάτω από αντίξοες συνθήκες, περιμένοντας να βρεθεί διαθέσιμη κλίνη.
Σύμφωνα με καταγγελίες, οι ασθενείς παραμένουν για ώρες ή και ημέρες σε ράντζα, τα οποία έχουν γεμίσει τους διαδρόμους της χειρουργικής κλινικής. Οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα αποτυπώνουν ανθρώπους να κοιμούνται σε πρόχειρα κρεβάτια, δίπλα σε τοίχους και πόρτες, χωρίς καμία ιδιωτικότητα και με ελάχιστη άνεση.
Η ταλαιπωρία για τους ασθενείς είναι τεράστια. Πέρα από την ψυχολογική πίεση, οι συνθήκες νοσηλείας χαρακτηρίζονται από έλλειψη χώρου, θορύβους και περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.
Η εικόνα αυτή δεν τιμά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αναδεικνύει τα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης και έλλειψης υποδομών.
- Η κακή Κρήτη, τα καπετανιλίκια και οι μαφίες που τα «ταΐζουν»
- Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Το «βαρύ» παρελθόν του Φανούρη
- «Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας»: Απειλές θανάτου από το σόι Καργάκη - «Γκρέμισε» τη φυλακή ο αδερφός του
- Γιάννης Κακλέας: «Έπαθα μια ωραία καταθλιψούλα και ίσιωσα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.