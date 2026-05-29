Αττικόν: Σε ύφεση η έξαρση νοροϊού - «Τις τελευταίες 2-3 μέρες είχαμε μόλις 5 κρούσματα»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του Αττικόν μίλησε για την έξαρση νοροϊού στο νοσοκομείο και ενημέρωσε για την εικόνα σήμερα.

Αττικόν
Αττικόν
Σε ύφεση είναι η πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων νοροϊού στο Αττικόν, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του νοσοκομείου.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Σπύρος Πουρνάρας, σημείωσε πως καταγράφηκε «μια μικρή έξαρση κρουσμάτων», αλλά έχουν ληφθεί μέτρα και η κατάσταση έχει περιοριστεί σημαντικά. 

«Τις τελευταίες 2-3 μέρες είχαμε μόλις πέντε νέα κρούσματα» ενημέρωσε ο ίδιος και έκανε λόγο για περίπου 50 έως 55 πραγματικά κρούσματα, ενώ εξετάστηκαν δειγματοληπτικά περίπου 20 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 12 βρέθηκαν θετικές

«Δεν είναι λίγα, αλλά η επιδημιολογική εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για τα ίδια περιστατικά, στον ίδιο χώρο και χρονικό διάστημα» είπε ο κ. Πουρνάρας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ήπια μορφή γαστρεντερίτιδας και δήλωσε πως «κανείς ασθενής δεν κινδύνευσε». 

Όσον αφορά στη διασπορά, ενημέρωσε πως ο νοροϊός μεταδίδεται εύκολα, ειδικά σε χώρους όπως τα νοσοκομεία.  «Μπορεί να μεταφερθεί με πολύ απλούς τρόπους, από καθημερινές επαφές».

 

