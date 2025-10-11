Μενού

Ατύχημα με 9χρονο σε πλοίο στην Αίγινα: Τραυματίστηκε στο δάκτυλο του ποδιού κατά την επιβίβαση

Ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε στο δάκτυλο του ποδιού του κατά την επιβίβαση σε πλοίο στην Αίγινα.

Reader symbol
Newsroom
ploia se limani
Δεμένα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά | Eurokinissi//ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ατύχημα σημειώθηκε σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Αίγινας, καθώς ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε στο δάκτυλο του αριστερού του ποδιού κατά την επιβίβαση.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση το 9χρονο αγόρι αναμένεται να μεταφερθεί με σκάφος του Λιμενικού στον Πειραιά, από όπου θα διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ