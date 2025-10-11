Ατύχημα με 9χρονο σε πλοίο στην Αίγινα: Τραυματίστηκε στο δάκτυλο του ποδιού κατά την επιβίβαση

Ατύχημα σημειώθηκε σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Αίγινας, καθώς ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε στο δάκτυλο του αριστερού του ποδιού κατά την επιβίβαση.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση το 9χρονο αγόρι αναμένεται να μεταφερθεί με σκάφος του Λιμενικού στον Πειραιά, από όπου θα διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
