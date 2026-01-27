Ατύχημα με δέντρο που έπεσε πάνω σε εν κινήσει τρένο: «Εγκλωβίστηκα στην πόρτα» λέει ο μηχανοδηγός

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη το πρωί σε σοβαρό ατύχημα στη σιδηροδρομική γραμμή Πύργος–Κατάκολο, όταν ένα τεράστιο πεύκο κατέρρευσε και καρφώθηκε στο βαγόνι του οδηγού, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε και πώς κατάφερε να απεγκλωβιστεί.

Ο Σπύρος Ζέππατος, με 42 χρόνια υπηρεσίας, μίλησε από το Νοσοκομείο Πύργου στο patrisnews, δηλώνοντας πως σώθηκε κυριολεκτικά από θαύμα. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, όταν το δέντρο έπεσε πάνω στην αμαξοστοιχία 1381, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Αρχαία Ολυμπία προς το Κατάκολο.

«Σε μια καμπύλη της γραμμής είδα ξαφνικά ένα τεράστιο δέντρο να καταρρέει πάνω στις ράγες. Αντέδρασα αμέσως κάνοντας ακραία πέδη, ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω», ανέφερε.

Αντιλαμβανόμενος τον άμεσο κίνδυνο, προσπάθησε να εγκαταλείψει τον θάλαμο του μηχανοδηγού, χωρίς όμως να τα καταφέρει. «Το δέντρο ήταν πολύ μεγάλο. Δεν πρόλαβα να βγω και εγκλωβίστηκα στην πόρτα, ανάμεσα στον θάλαμο του οδηγού και εκείνον των επιβατών», σημείωσε.

Παρά τον τραυματισμό του και την αιμορραγία από τη μύτη, κατάφερε να απεγκλωβιστεί με υπεράνθρωπη προσπάθεια. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Ο κ. Ζέππατος φέρει τραύματα στο πρόσωπο και τη μέση, ωστόσο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του που το ατύχημα δεν είχε τραγικότερη κατάληξη. «Ο Θεός με προστάτεψε και δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Το δέντρο έπεσε από τη δεξιά πλευρά της πορείας μου, ενώ κινούμουν από τον Πύργο προς το Κατάκολο», κατέληξε.