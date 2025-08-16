Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: Βίντεο δείχνει νεαρούς να εκσφενδονίζονται από παιχνίδι

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε λούνα παρκ στην περιοχή Κρεμαστή της Ρόδου, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κάθισμα του γνωστού παιχνιδιού «ταψί» αποκολλήθηκε εν ώρα λειτουργίας.

Από το περιστατικό, τουλάχιστον τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν και προσέκρουσαν σε προστατευτικά κιγκλιδώματα, προκαλώντας πανικό τόσο στους επιβάτες όσο και στους παρευρισκόμενους.

Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ οι εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Τη στιγμή του ατυχήματος κατέγραψε επισκέπτης του λούνα παρκ με το κινητό του τηλέφωνο. Στο βίντεο-ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται νεαρά άτομα να εκτοξεύονται στο κενό, σε μια σκηνή που προκαλεί ανατριχίλα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ δεν αποκλείεται η επιβολή κυρώσεων στους υπεύθυνους.

Πηγή: rodosreport.gr