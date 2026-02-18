Μενού

Ατύχημα στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Πεντέλης - Κλειστές οι δεξιές λωρίδες

Όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα αναφορικά με το ατύχημα στην Αττική Οδό.

Αττική Οδός
Αυτοκίνητα στην Αττική Οδό. | Eurokinissi
Ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα, Τετάρτη (18/02), στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει λωρίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό: «Ατύχημα μετά τον κόμβο Πεντέλης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, δεξιές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις».

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με το ίδιο το ατύχημα, ούτε εάν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.

