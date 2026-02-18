Ατύχημα στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Πεντέλης - Κλειστές οι δεξιές λωρίδες

Ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα, Τετάρτη (18/02), στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει λωρίδες κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό: «Ατύχημα μετά τον κόμβο Πεντέλης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, δεξιές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις».
Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με το ίδιο το ατύχημα, ούτε εάν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.
