Ατύχημα στην Ιταλία είχε η Μαρέβα Μητσοτάκη: Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη τραυματίστηκε στην Ιταλία και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Αναρρώνει σε καλή κατάσταση μετά την επέμβαση.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη
Η Μαρέβα Μητσοτάκη σε ομιλία της Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ατύχημα είχε το Σάββατο (07/02) στην Ιταλία η Μαρέβα Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και στα δύο χέρια. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου σήμερα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από τον διευθυντή του ΕΣΥ, Εμμανουήλ Φανδρίδη, επικεφαλής της κλινικής χεριού–μικροχειρουργικής άνω άκρου.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον οποίο είχε παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο. Η κ. Μητσοτάκη είναι σε καλή κατάσταση και παραμένει για νοσηλεία, αναρρώνοντας μετά την επέμβαση.

