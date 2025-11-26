Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον Δεκέμβριο, και σιγά σιγά οι δρόμοι της πόλης και τα νοικοκυριά ανάβουν τα «πρώτα λαμπάκια». Αύριο (27/11) αναμένεται να φωταγωγηθεί το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Συντάγματος, με τα συνεργεία να βάζουν τις τελευταίες πινελιές.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency, το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει στηθεί στην πλατεία Συντάγματος και θα φωταγωγηθεί, «επίσημα», σε ειδική εκδήλωση αύριο.

Το δέντρο, ύψους 19 μέτρων, έφτασε από τη Βυτίνα στο Σύνταγμα την περασμένη Παρασκευή, και το βράδυ της Τρίτης ξεκίνησε ο στολισμός. Πρώτα μπήκαν οι μεγάλες σειρές από τα λαμπιόνια, ενώ το πρωί της Τετάρτης πήραν σειρά τα... στολίδια.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να δώσουν το «παρών» αύριο Πέμπτη, από τις 17:00 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

17.00 -17.40 Big Band του Δήμου Αθηναίων

18.00 -18.30 Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

18.30 - 19.30 Συναυλία Πάνου Μουζουράκη, Α΄μέρος

19.30 Φωταγώγηση

19.30 - 20.30 Συναυλία Πάνου Μουζουράκη, Β΄ μέρος

Παρουσιαστές της βραδιάς ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.

Θα συμμετάσχει επίσης και Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου.



