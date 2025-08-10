Αύριο το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά: Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία της

Πανελλήνια συγκίνηση προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος -την περασμένη Πέμπτη- της Λένας Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών, με συγγενείς και φίλους να αποχαιρετούν αύριο, Δευτέρα, το νεαρό κορίτσι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Νεκρώσιμος Ακολουθία της Λένας Σαμαρά, μεταξύ άλλων κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, θα τελεστεί στις 13:00 το μεσημέρι από το Α' Νεκροταφείο

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έκανε την εξής ανακοίνωση ενόψει της κηδείας της Λένας Σαμαρά την Δευτέρα (11/08) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Λένα Σαμαρά: Η έκκληση της οικογένειάς της

Συγκεκριμένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνου, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»

Ο Κώστας Σαμαράς, αδελφός της Λένας, αποχαιρετά το «αγγελούδι του» μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί».