Αυτά είναι τα 3 θερμότερα καλοκαίρια των τελευταίων ετών - Πού θα φτάσει φέτος η θερμοκρασία

Αρκετά ζεστό αναμένεται το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα και μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τις θερμοκρασίες που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία πολλά καλοκαίρια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Παπαϊωάννου.
Και τους τρεις μήνες του καλοκαιριού στην Ελλάδα φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
Κατά μέσο όρο το φετινό καλοκαίρι θα είναι 1 βαθμό Κελσίου πιο ζεστό. Μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη απόκλιση και να φτάσει τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με πέρσυ.
Όπως παρατηρείται τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια, κάθε εποχή στην Ελλάδα είναι πιο ζεστή σε σχέση με παλιότερα και αυτό φαίνεται να ισχύει και για το φετινό καλοκαίρι.
Τα 3 πιο θερμά καλοκαίρια που σημειώθηκαν την τελευταία 20ετία:
Το 2024 ήταν το θερμότερο καλοκαίρι και τους τρεις μήνες
Το 2012 ήταν το δεύτερο θερμότερο καλοκαίρι
Το 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο.
