Αυτά είναι τα νέα σύγχρονα αεροσκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος: Τα χαρακτηριστικά τους

Εντυπωσιάζουν οι δυνατότητες των νέων υπερσύγχρονων αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος Diamond 62 MPP, που παραδόθηκαν σήμερα (13/11) παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα νέα ιδιόκτητα αεροσκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος είναι εξοπλισμένα με ηλεκτροπτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και διαθέτουν οπτικούς, θερμικούς και υπέρυθρους αισθητήρες, καθιστώντας τα πλήρως επιχειρησιακά Εναέρια Κέντρα Επιχειρήσεων, Παρακολούθησης και Καταγραφής δεδομένων ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance).

Χάρη στις δυνατότητές τους, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα αεροσκάφη μπορούν να συνδράμουν σε αποστολές επιτήρησης δασικών εκτάσεων, ελέγχου συνόρων, καθώς και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, παρέχοντας πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο (real time) στα κέντρα επιχειρήσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Τα νέα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής | INTIME/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Εμβέλεια, αυτονομία και περιβαλλοντική απόδοση

Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των νέων αεροσκαφών προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα:

Πτητική εμβέλεια που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.500 χιλιόμετρα,

Αυτονομία πτήσης άνω των 7 ωρών, επιτρέποντας πολύωρη παραμονή στο πεδίο επιχειρήσεων,

Ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά, ενώ ένα μεσαίο ελικόπτερο καταναλώνει περίπου 600 λίτρα καυσίμου την ώρα και ένα μικρό αεροσκάφος 19 θέσεων περίπου 700 λίτρα, το DIAMOND 62 MPP καταναλώνει μόλις 40 λίτρα την ώρα.

Το εσωτερικό αεροσκάφους | INTIME/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



Χαμηλό κόστος και υψηλή αποδοτικότητα

Η λειτουργία και υποστήριξη των νέων αεροσκαφών είναι επίσης σημαντικά οικονομικότερη σε σχέση με άλλα εναέρια μέσα.

Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης για νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη: «Συμβολική και ιστορική στιγμή για τη χώρα»

Όταν το κόστος ανά ώρα πτήσης σε άλλες κατηγορίες κυμαίνεται από 2.000 έως και 10.000 ευρώ, στα νέα αεροσκάφη το κόστος δεν ξεπερνά τα 500-700 ευρώ.

Το νέο αεροσκάφους του Πυροσβεστικού Σώματος | INTIME/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ



«Μάτια» και «αυτιά» του Επιτελείου από αέρος

Η νέα προμήθεια προσδίδει πολλαπλασιαστική αξία στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, καθώς επιτρέπει τη συνεχή μεταφορά δεδομένων από τον αέρα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, προσφέροντας ακριβή εικόνα του πεδίου και διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο από την ηγεσία του Υπουργείου και των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Η αναβάθμιση αυτή, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας, που έχει στόχο να καταστήσει την Ελλάδα «πρότυπο ανθεκτικότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας» απέναντι στις φυσικές καταστροφές και την κλιματική κρίση.