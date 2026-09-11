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Αυτές είναι οι τρεις τελευταίες αργίες για το 2026

Πόσες μέρες «ανάσας» μας μένουν μέχρι τη λήξη της χρονιάς. Αυτές είναι οι επίσημες αργίες που έχουμε να περιμένουμε.

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Μπήκε και επίσημα ο Σεπτέμβρης του 2026, και πολλοί είναι αυτοί που μετρούν αντίστροφα για τη νέα χρονιά, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ανανεωθούν και οι επίσημες αργίες τους. 

Για το υπόλοιπο 2026, έχουν μείνει μόνο τρεις μέρες που θεωρούνται επίσημες αργίες. Ο λόγος για: 

  • 28 Οκτωβρίου 2026, Τετάρτη, Επέτειος του «Όχι»
  • 25 Δεκεμβρίου 2026, Παρασκευή, Χριστούγεννα
  • 26 Δεκεμβρίου 2026, Σάββατο, δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 24η και η 31η Δεκεμβρίου δεν αποτελούν επίσημες αργίες. Για τις δημόσιες υπηρεσίες, οι δύο αυτές ημέρες χαρακτηρίζονται ως ημιαργίες, με το ωράριο εργασίας να ολοκληρώνεται νωρίτερα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεωτικές αργίες.

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