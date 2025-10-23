Αυτή είναι η Μητρόπολη που προωθεί εργαλείο AI για πνευματική καθοδήγηση - Τι είναι το «LOGOS»

«Εκκλησία και AI», γράφει η αφίσα που δημοσίευσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, παρουσιάζοντας το νέο ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που θα αξιοποιηθεί για πνευματική καθοδήγηση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Μητρόπολης θα χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει έγκυρη γνώση και ενημέρωση πάνω σε θεολογικά, εκκλησιαστικά και πνευματικά ζητήματα, με σκοπό να αναδείξει την τεχνητή νοημοσύνη ως τεχνητή ευφυία, ως απόλυτο δηλαδή τεχνολογικό εργαλείο στην διακονία του ανθρώπου.

Το «ΛΟΓΟΣ - LOGOS» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο ΤΠΕ ΗΡΩΝ, στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής σύμπραξης Εκκλησίας και Ερευνητικής Κοινότητας, με στόχο την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου αλγορίθμου, που συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με την ορθόδοξη θεολογική παράδοση.

Την ακαδημαϊκή επίβλεψη και ευθύνη του έργου έχει ο κύριος Αθανάσιος Δαβαλάς, Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγραμμάτων ΑΙ (ΤΝ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Υπεύθυνος του Εργαστηρίου ΤΠΕ ΗΡΩΝ.

Ο αλγόριθμος αυτός έχει σχεδιασθεί, ώστε να αναγνωρίζει, να επεξεργάζεται και να αποδίδει με σαφήνεια το περιεχόμενο της ορθόδοξης εκκλησιαστικής σκέψης, προσφέροντας στον χρήστη μία αυθεντική και υπεύθυνη εμπειρία πνευματικής πληροφόρησης, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Το «ΛΟΓΟΣ - LOGOS» δεν υποκαθιστά τις αποφάσεις της επίσημης Εκκλησίας, ούτε την ενοριακή και λατρευτική της ζωή. Στοχεύει να αποτελέσει έναν σύγχρονο βοηθό για κάθε πιστό, που επιθυμεί να ενημερώνεται και να εμβαθύνει σε θέματα πίστεως, έχοντας πάντοτε ως θεμέλιο το φως της Ορθόδοξης Παράδοσης και την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας», αναφέρει η ανακοίνωση.