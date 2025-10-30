Αυτή η απόδραση στην Αράχωβα είναι ένα δώρο για σένα

Τα ViP Chalet 4 Epoches αντιπροσωπεύει μια νέα αντίληψη φιλοξενίας και διακρίνονται για την μοναδικότητα τους, διότι σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ξενοδοχειακά καταλύματα διαθέτουν στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη λύση παροχής ενός ιδιωτικού αυτόνομου Deluxe Chalet, αντί ενός κοινού δωματίου, πράγμα ιδιαίτερο σημαντικό για τους χειμερινούς κυρίως μήνες, όπου η παρέα και η οικογένεια επιθυμούν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και όχι σε ξεχωριστά δωμάτια, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την ιδιωτικότητα (privacy) και όχι ένα κοινόχρηστο χώρο.
Γι’ αυτό το πρωινό σε εμάς προσφέρεται στο δωμάτιο, ενώ σε κάθε Chalet υπάρχει κουζίνα, καθιστικό-τραπεζαρία με τζάκι και σε κάποια από αυτά και ιδιωτική Sauna, Ηydromassage & Ηammam.
ViP Chalet 4 Epoches
Facebook: vipchalet4seasons
Instagram: vip_chalet_4seasons
