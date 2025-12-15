Αυτό είναι το καλύτερο γκράφιτι του κόσμου για τον Νοέμβριο - Σε ποια πόλη της Ελλάδας βρίσκεται

Στην Καλαμάτα βρίσκεται η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου για τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με την παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα Street Art Cities. Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο πορτρέτο της Μαρίας Κάλλας, έργο του Έλληνα ζωγράφου και τοιχογράφου Κλεομένη Κωστόπουλου (Kle).

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος και πολιτικός μηχανικός Βασίλης Παπαευσταθίου, επισημαίνοντας ότι η Street Art Cities αναδεικνύει περισσότερες από 83.000 τοιχογραφίες σε 1.918 πόλεις παγκοσμίως. Όπως σημείωσε, «η “Καλαμάτα” του @kle_omenis δεν είναι απλώς μια τοιχογραφία· είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στον δρόμο και ταξιδεύει πλέον σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η δημόσια τέχνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τις πόλεις και τον εαυτό μας».

«O πρώτος νικητής από την Ελλάδα»

Η πλατφόρμα Street Art Cities χαρακτήρισε το έργο «τον πρώτο νικητή από την Ελλάδα», τονίζοντας ότι στην καρδιά της Καλαμάτας ο Kle μεταμόρφωσε μια ολόκληρη κτιριακή όψη σε έναν ποιητικό φόρο τιμής στην ταυτότητα, τη φύση και την πολιτιστική μνήμη. Στο επίκεντρο της τοιχογραφίας δεσπόζει η εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, η οποία έχει καταγωγή από την περιοχή από την πλευρά του πατέρα της.

Η μορφή της κορυφαίας λυρικής τραγουδίστριας αποδίδεται με χάρη και πλαισιώνεται από κλαδιά δέντρων, φρούτα και πτηνά, στοιχεία που παραπέμπουν στη φυσική ομορφιά και τη διαχρονική ζωντάνια της Μεσσηνίας, συμβολίζοντας την αρμονία, την αναγέννηση και τη βαθιά σύνδεση ανθρώπου και φύσης.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο ίδιος ο καλλιτέχνης εξέφρασε την ευχή η τοιχογραφία να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πόλη. «Ελπίζω αυτή η νέα τοιχογραφία να γίνει ορόσημο και να παρακινεί τους ανθρώπους να κοιτάξουν ψηλά. Ήταν μια ευκαιρία για περισσότερη τέχνη στους δρόμους της Καλαμάτας και, για μένα, ενδεχομένως, μια νέα αρχή σε μια πραγματικά φιλόξενη πόλη», ανέφερε.