Αυτοί είναι οι 6 δρόμοι στην Αθήνα που θα τοποθετηθούν κάμερες: Αισθητήρες και σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, οι αποφάσεις για την τοποθέτηση καμερών σε δρόμους και επιλεκτικά σε λεωφορεία της Αθήνας.

Συγκεκριμένα οι έξι δρόμοι όπου θα τοποθετηθούν κάμερες μετά από απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών είναι:

Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού)

Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control , καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

Επί Μεσογείων – Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

Επί Βουλιαγμένης – Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (καταγραφεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

Οι κάμερες θα καταγράφουν, με ειδικούς αισθητήρες, τις παραβάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επιπλέον, κάμερες θα μπουν και σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ.

Λεωφορείο | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI



