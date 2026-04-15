Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Πάρνηθα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής στη Λεωφόρο Πάρνηθος, λίγο πριν το Σανατόριο, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε.

Επιβατικό όχημα βγήκε εκτός δρόμου υπό άγνωστες συνθήκες και κατέληξε σε γκρεμό. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν απεγκλωβισμό του οδηγού.

