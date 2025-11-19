Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα και έπιασε φωτιά στη Θεσσαλονίκη

Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Η οδηγός του Ι.Χ. κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα προτού αυτό τυλιχθεί στις φλόγες.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό συνέβη στις 4.25 τα ξημερώματα στην είσοδο της Νεοχωρούδας, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Το Ι.Χ. αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.
