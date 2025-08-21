Αυτοκινητόδρομος Ε65: Στο 75% η πρόοδος του βόρειου τμήματος, πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία

Από τον Απρίλιο του 2024 στην κυκλοφορία έχει δοθεί ο σύγχρονος οδικός άξονας μήκους 136 χλμ., από την Εθνική Οδό Αθήνας - Θεσσαλονίκης (στο ύψος της Λαμίας) έως την Καλαμπάκα. Για να ολοκληρωθεί ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, που είναι γνωστός ως Ε65, απομένουν τα 46 χλμ. του βόρειου τμήματος, που θα τον συνδέσουν με την Εγνατία Οδό, στο ύψος των Γρεβενών.

Πρόσφατα η πρόοδος των εργασιών ξεπέρασε το 75%. Αν και ο αρχικός στόχος ήταν να ολοκληρωθούν τα έργα τα τέλη του 2025, οι καθυστερήσεις με τις απαλλοτριώσεις μεταθέτουν την ημερομηνία παράδοσης για την άνοιξη του 2026.

Τα τεχνικά Χαρακτηριστικά Βόρειου Τμήματος του Ε65

2 Σήραγγες (στο 137ο χλμ & στο 176ο χλμ.)

23 Γέφυρες

14 Άνω & 40 Κάτω Διαβάσεις

3 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)

89 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας

6 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου-Καρπερού και Εγνατίας)

2 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων, Αγιόφυλλο – Καρπερό)

1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων και 2 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων

2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Τρικάλων, Αγιόφυλλου – Καρπερού)

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων

Η διάρκεια των αποστάσεων μετά την ολοκλήρωση του Ε65

Λαμία – Εγνατία Οδός 01:45

Αθήνα – Γρεβενά 04:00

Αθήνα – Μέτσοβο 04:00

Αθήνα – Καστοριά 04:35

Αθήνα – Κοζάνη 04:30

Αθήνα – Καρπενήσι 03:00

Αθήνα – Τρίκαλα <03:00

Αθήνα – Καρδίτσα 02:35’