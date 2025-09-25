Αυτοκινητοπομπή ταξί στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι: «Θα πάμε μέχρι τέλους» δηλώνει ο απεργός πείνας

Αυτοκινητοπομπομπή ταξί και συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι έγινε σήμερα (25/09) στο Σύνταγμα στις 12 το μεσημέρι.

Οι οδηγοί ταξί τάσσονται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι που κάνει απεργία πείνας από την προηγούμενη εβδομάδα ζητώντας την εκταφή του παιδιού του, θύμα της τραγωδίας των Τεμπών, ώστε να αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια θανάτου του.

Η σύγκεντρωση αφορά αποκλειστικά την απόδοση δικαιοσύνης για το δυστύχημα των Τεμπών αλλά και την στήριξη των απεργών πείνας.

Ο πατέρας του Ντένις δήλωσε πώς ευχαριστεί όλους όσοι βρίσκονται στο πλάι εκείνου και του έτερου απεργού, Δημήτρη.

«Το μόνο που ζητάμε έιναι το αυτονόητο, να μάθουμε τι έγινε με τα παιδία μας...Θα πάμε μέχρι τέλους», είπε ο Πάνος Ρούτσι υποδεχόμενος τα ταξί στο Σύνταγμα.

Το ΣΑΤΑ με ανακοίνωσή του κάλεσε όλους τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και στηρίξουν τον αγώνα του.

«Ο κλάδος των ταξί, που οι κυβερνήσεις τους καίνε καθημερινά, θα είναι δίπλα στους ανθρώπους που δίνουν την ζωή τους για να μάθουν την αλήθεια για τα παιδιά τους και είναι πάντα μαζί με την κοινωνία, γιατί την κοινωνία εξυπηρετούν», δήλωσε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, Πρόεδρος του ΣΑΤΑ, όπως μεταδίδει το Orange Press Agency.

Οδηγοί ταξί που βρέθηκαν στην πορεία μιλώντας με τον κ. Ρούτσι, τον διαβεβαίωσαν ότι αν πάθει κάτι θα βρίσκονται δίπλα του.

«Αν χρειαστείς κάτι, δώσε το μήνυμα «σας χρειάζομαι» και θα είμαστε εδω πέρα.. Δεν είστε μόνοι»,δήλωσε ένας οδηγός ταξί.