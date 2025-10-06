Αυτοκτονία στη σκοπιά: Η φάρσα της κοπέλας του που κατέληξε σε τραγωδία - Ο μύθος που στοιχειώνει κάθε στρατόπεδο

Είναι αδύνατον να μην έχει ακούσει την ιστορία από «παλιό» ή ακόμα και από αξιωματικό υπηρεσίας, όποιος έχει πάει φαντάρος σε Ελλάδα και Κύπρο. Χαλαρά βράδια στο ΚΨΜ, ανάμεσα σε σκοπιές και αγγαρείες, οι «μύθοι» ταξίδευαν από στόμα σε στόμα. Ορκίζονταν οι αφηγητές πως είναι πραγματικές ιστορίες, αναφέροντας αδιάσειστα στοιχεία.

Η Νο.1 ιστορία που ακούγεται μέσα σε κάθε στρατόπεδο, είναι η αυτοκτονία ενός νεαρού φαντάρου εξαιτίας μίας κακόγουστης φάρσας της κοπέλας του και του κολλητού φίλου του.

Το παιδί, όπως λέει ο «μύθος», δεν ήταν πολύ καλά που είχε μπει φαντάρος και ήταν μακριά από την κοπέλα του, τους φίλους του και την οικογένειά του. Μετά από κάποιες ημέρες, η κοπέλα του και ο καλύτερός του φίλος του έκαναν πλάκα πως τα είχαν βρει και είχαν γίνει ζευγάρι.

Κάποιοι, στην αφήγησή τους, το χοντραίνουν ακόμα περισσότερο, καθώς υποστηρίζουν πως στο πλαίσιο της πλάκας, η κοπέλα είχε κατά λάθος ξεχάσει το κινητό ανοικτό, με τον φαντάρο να ακούει τις ερωτοτροπίες με τον καλύτερο φίλο του.

Στρατός | Eurokinissi

Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση, είναι πως γκρεμίστηκε ο κόσμος όλος του νεαρού φαντάρου, που έβαλε τέλος στη ζωή του πάνω στη σκοπιά, με το τουφέκι που κρατούσε για την υπηρεσία του.

Μετά τον κρότο, οι υπόλοιποι φαντάροι και ο αξιωματικός υπηρεσίας πήγαν να δουν τι είχε συμβεί. Αντίκρισαν το παιδι αιμόφυρτο στη σκοπιά δίχως τις αισθήσεις του.

Στο κινητό του βρήκαν ένα μήνυμα από την κοπέλα του που έλεγε: «Έλα, σήκωσέ το, πλάκα σου κάνουμε»! Ήταν αργά...

Μύθος ή πραγματικότητα;

Κάθε φαντάρος έχει ακούσει αυτή την ιστορία η οποία ταξιδεύει χρόνο με το χρόνο, από στόμα σε στόμα. Πολλοί αμφισβητούν την εγκυρότητά της, ωστόσο κάποιοι ορκίζονται ότι έχει συμβεί πραγματικά.

«Εδώ στην Κύπρο, μου έδειξαν την τρύπα στη σκοπιά από τη σφαίρα! Η ίδια ιστορία. Τον πήρε τηλέφωνο, έκανε και καλά σεξ με το κολλητό του... Του το κλεινουν και σε 3 λεπτα τον πήραν να του πουν οτι έκαναν πλάκα. Αλλά ήταν αργά» έχει γράψει κάποιοςσε φόρουμ για τη μάστιγα των αυτοκτονιών στον στρατό.

Ένας άλλος χρήστης ανέφερε από την πλευρά του: «Αυτός που μου το είπε εμένα ήταν επίλαρχος. Και το συμβάν έγινε στη μονάδα που ηταν Υποδιοικητής».

Στρατιώτες στην Κύπρο | Shutterstock

Η μητέρα που πετούσε τσιγάρα και φαγητό στους σκοπούς

Μία άλλη ιστορία, που επίσης ακροβατεί ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα, αλλά είναι πολύ δημοφιλής στα στρατόπεδα και διαδίδεται με κινηματογραφική ταχύτητα, είναι επίσης αυτοκτονία φαντάρου στο 505 ΤΠ/Ν.

Τη βόρεια πύλη την έκλεισαν, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, επειδή αυτοκτόνησε ένας νεαρός φαντάρος.

Αυτό που λεγόταν τα επόμενα χρόνια μεταξύ των φαντάρων ήταν πως μία γυναίκα, πήγαινε κάθε ημέρα και πετούσε στο φυλάκιο τσιγάρα σφραγισμένα, φαγητό και νερά.

Στρατός | INTIME

Ο μύθος έλεγε πως ήταν η μητέρα του παιδιού που είχε αυτοκτονήσει.

