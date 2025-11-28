Μενού

Αυτοκτονία στο Μενίδι: Άντρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα - Είχε τηλεφωνήσει στην ΕΛΑΣ

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα σήμερα στο Μενίδι, αφού άντρας αυτοκτόνησε πυροβολώντας το κεφάλι του με καραμπίνα.

Περιπολικό και ασθενοφόρο σε συμβάν
Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα σήμερα Παρασκευή (28/11) στο Μενίδι, αφού άντρας αυτοκτόνησε πυροβολώντας ρο κεφάλι του με καραμπίνα.

Άμεσα στην οδό Δημητρίου Δέδε όπου έγινε το περιστατικό έσπευσαν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στην πολυκατοικία ώστε να δουν τι έχει συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο άντρας είχε μάλιστα νωρίτερα τηλεφωνήσει στην αστυνομία, ώστε να ενημερώσει για την πράξη του.

