Αυτοψία Χαρδαλιά στα έργα στον Άγιο Δημήτριο: «Θωρακίζουμε άμεσα το ρέμα Πικροδάφνης»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κατεπείγουσες παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής στο ρέμα της Πικροδάφνης, με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να πραγματοποιεί αυτοψία στα σημεία των έργων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν μετά τις σοβαρές ζημιές, τις κατολισθήσεις και τις αστάθειες στα πρανή που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 24ης Δεκεμβρίου 2025, γεγονός που οδήγησε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις στις οδούς Λιδωρικίου και Βαλτετσίου

Οι τρέχουσες εργασίες εστιάζουν στην αποκατάσταση της παροχετευτικότητας του ρέματος και τη σταθεροποίηση των πρανών με στόχο την πρόληψη περαιτέρω διαβρώσεων. Στο ύψος της οδού Λιδωρικίου, τα συνεργεία προχωρούν στην πλήρωση των σημείων κατάπτωσης με κατάλληλο υλικό και στην τοποθέτηση συρματοκιβωτίων αντιστήριξης. Αντίστοιχα, στην οδό Βαλτετσίου πραγματοποιείται προσωρινή επίχωση με ταυτόχρονη τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων μεγάλης διατομής, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των υδάτων και να δημιουργηθεί το απαραίτητο δάπεδο εργασίας για την κατασκευή πασσαλότοιχου μήκους 54 μέτρων.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν σημειακό και προσωρινό χαρακτήρα, βασιζόμενες σε τεχνικές μελέτες των αρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα μέτρα αυτά θα θωρακίσουν την περιοχή μέχρι να εκκινήσουν τα έργα οριστικής διευθέτησης του ρέματος που θα δώσουν μόνιμη λύση. Στις εργασίες συνδράμουν και οι Ένοπλες Δυνάμεις μέσω της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Υπηρετούμε τη συνολική προσπάθεια για ασφάλεια»

Μετά το πέρας της αυτοψίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε την κρισιμότητα των παρεμβάσεων σε σημεία «όπου είχαμε τα μεγάλα προβλήματα μετά τις καταπτώσεις των πρανών στις πρόσφατες πλημμύρες» και όπου κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Αναφερόμενος στη στρατηγική της Περιφέρειας, σημείωσε ότι «προχωράμε με μια σειρά έργων τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τα πρανή» έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παροχετευτικότητα του ύδατος σε περίπτωση νέων πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Περιφερειάρχης πήρε σαφή θέση απέναντι στις αντιδράσεις που σημειώνονται για τα έργα αυτά, τονίζοντας πως «πρόκειται για ζητήματα που δεν χωρούν ιδεοληπτικές και εμμονικές ή άλλες προσεγγίσεις». Συμπλήρωσε δε με νόημα πως «υπηρετούμε τη συνολική προσπάθεια να υπάρχει ασφάλεια» για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο ευρύτερος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός στην Αττική

Ο κ. Χαρδαλιάς έκανε επίσης έναν απολογισμό του συνολικού έργου της Περιφέρειας, αναφέροντας πως το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης παραμένει κορυφαία προτεραιότητα. «Έχουμε ολοκληρώσει αυτούς τους 24 μήνες τρία αντιπλημμυρικά έργα. Δεκατρία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, 17 έχουν δημοπρατηθεί» ανέφερε, κάνοντας ειδική μνεία στα έργα στο ρέμα της Σαπφούς, στο Κόρμπι και στον Ιλισσό.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης επανέλαβε τη δέσμευσή του για την υλοποίηση συνολικά 54 έργων μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027, διαβεβαιώνοντας πως ο σχεδιασμός αυτός «γίνεται με απόλυτους όρους σεβασμού στο οικοσύστημα, αλλά το κυριότερο, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες».

