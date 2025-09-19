Χαλκιδική: Άνδρας μαχαίρωσε 25χρονη στην Κασσάνδρα - Ενδείξεις ότι πρόκειται για δραπέτη

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/09) στην περιοχή Κύψα της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, με θύμα μια 25χρονη γυναίκα, η οποία δέχθηκε επίθεση μέσα σε ενοικιαζόμενη κατοικία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 17:30, άνδρας εισέβαλε στο σπίτι όπου διέμενε η γυναίκα, την μαχαίρωσε και της αφαίρεσε 2.000 ευρώ σε μετρητά. Η κατοικία βρίσκεται σε δασική τοποθεσία, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό του δράστη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχουν ενδείξεις πως ο δράστης είναι δραπέτης από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η 25χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές.

