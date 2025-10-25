Αυτός είναι ο μοναδικός νομός στην Ελλάδα που οι γεννήσεις ξεπερνούν τους θανάτους

Το δημογραφικό, είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην Ελλάδα με τους θανάτους να ξεπερνούν τις γεννήσεις σε αριθμό. Ωστόσο, ένας νομός στη χώρα, αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση στον κανόνα.

Ο λόγος, για το νομό Ρεθύμνου, ο οποίος σύμφωνα με έρευνα τα τελευταία 50 χρόνια έχει περισσότερες γεννήσεις από ότι θανάτους.

Όπως μεταφέρει το KritiTV, παρότι η Κρήτη παρουσιάζει μια ελαφρά μείωση πληθυσμού της τάξεως του 0,9%, στο Ρέθυμνο οι γεννήσεις συνεχίζουν να ξεπερνούν τους θανάτους, με αποτέλεσμα να «μετράει» 55.636 κατοίκους στην απογραφή του 2021, από 55.525 κατοίκους το 2011.

Μάλιστα το 2024 στο Ρέθυμνο αντί για μείωση, υπήρξε αύξηση στις γεννήσεις κατά 2,8%.