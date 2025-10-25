Μενού

Αυτός είναι ο μοναδικός νομός στην Ελλάδα που οι γεννήσεις ξεπερνούν τους θανάτους

Ένας νομός στην Ελλάδα αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα και έχει περισσότερες γεννήσεις παρά θανάτους.

Reader symbol
Newsroom
Μαθητές σε σχολείο
Μαθητές σε σχολείο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Το δημογραφικό, είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην Ελλάδα με τους θανάτους να ξεπερνούν τις γεννήσεις σε αριθμό. Ωστόσο, ένας νομός στη χώρα, αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση στον κανόνα. 

Ο λόγος, για το νομό Ρεθύμνου, ο οποίος σύμφωνα με έρευνα τα τελευταία 50 χρόνια έχει περισσότερες γεννήσεις από ότι θανάτους.

Όπως μεταφέρει το KritiTV, παρότι η Κρήτη παρουσιάζει μια ελαφρά μείωση πληθυσμού της τάξεως του 0,9%, στο Ρέθυμνο οι γεννήσεις συνεχίζουν να ξεπερνούν τους θανάτους, με αποτέλεσμα να «μετράει» 55.636 κατοίκους στην απογραφή του 2021, από 55.525 κατοίκους το 2011.

Μάλιστα το 2024 στο Ρέθυμνο αντί για μείωση, υπήρξε αύξηση στις γεννήσεις κατά 2,8%.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ