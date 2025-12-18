Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την νοσηλεία της σε νοσοκομείο, έκανε η Έλενα Παπαρίζου, κάνοντας βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, όπως κατέγραψε ο φακός του Tlife.

H τραγουδίστρια, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, πραγματοποίησε χαλαρή βόλτα για ψώνια, ενώ φαίνεται εμφανώς ανανεωμένη μετά την ανάρρωση της.

Η Έλενα Παπαρίζου χρειάστηκε να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο πριν λίγε ημέρες λόγω αδιαθεσίας που αισθάνθηκε στα γυρίσματα του The Voice.

Η τραγουδίστρια πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο από την Παρασκευή (12/12), αφού η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σημαντική βελτίωση, όπως έγινε γνωστό από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, «Το Πρωινό».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες , η ίδια πρόκειται να επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στις 5 Ιανουαρίου.