Καταγγελία κατά Μαζωνάκη: «Δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος

Ο νεαρός καλλιτέχνης που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη βγαίνοντας από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μετά την καταγγελία που έκανε για τον τραγουδιστή, μίλησε στις κάμερες για πρώτη φορά.

«Μόνο μία δήλωση θα κάνω. Ό,τι έζησα κι ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω. Ούτε χρήματα ζήτησα τίποτα, παρά μόνο ηθική δικαίωση», ανέφερε.

«Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο», ανέφερε ο καταγγέλλων γύρω από το ότι καταθέτει μήνυση.

Όπως σημείωσε ο ίδιος ενδιαφέρεται μόνο «Να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο».

Αναφερόμενος στα συμβάντα είπε ότι έγιναν «την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου. Ας λένε ό,τι θέλουν, εμένα δεν με αφορά [τι λένε οι άλλοι]. Ναι, [συνέχισα να εργάζομαι] κανονικά. Όχι, καμία επαφή [με τον κ. Μαζωνάκη]. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, θα αναφερθούμε στη μήνυση.

Όσο για το γεγονός ότι δεν έχει σβήσει τις αναρτήσεις του με τον Γιώργο Μαζωνάκης ο 21χρονος τραγουδιστής αναφέρει:

«Η δουλειά μου είναι. Να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι ένα βιογραφικό».

Δικηγόρος 21χρονου: «Ουδέποτε υπήρξε εκβίαση»

Αναφορικά με την ανακοίνωση από την πλευρά Μαζωνάκη, ο δικηγόρος του 21χρονου τόνισε: «Ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε εκβίαση, ούτε χρημάτων, ούτε οτιδήποτε άλλο.

Από την πρώτη στιγμή προβήκαμε σε μήνυση και όχι αγωγή. Σκοπός μας δεν είναι τα χρήματα, είναι η ηθική δικαίωση του εντολέως μου και να φανερωθεί η αλήθεια. Όσο για το για ποιο λόγο έγινε αυτό 8 ή 9 μήνες, να μην ξεχνάμε, να μην είναι κοντή η μνήμη μας, άλλοι κατέθεσαν γεγονότα μετά από 10 χρόνια και βρήκαν δικαίωση.

Όχι στο οκτάμηνο που ήρθε και κατέθεσε τα πράγματα, όντας εξαρτώμενος από εργασιακό περιβάλλον. Απλώς για να έχετε και μία εικόνα το τι γίνεται. Είναι άμεσα αυτά τα οποία αναφέρει, δεν έχει περάσει ούτε καν οκτάμηνο από αυτά τα οποία έχει αναφέρει.

Και όλα τα υπόλοιπα αναφέρονται και σε επίπεδο μήνυσης και θα επιβεβαιωθούν και με τους μάρτυρες και με τα έγγραφα τα οποία προσκομίζουμε».

Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την πλευρά του γνωστού τραγουδιστή, απάντησε: «Σε νομικό επίπεδο αυτά τα θεωρώ πυροτεχνήματα. Δεν υπάρχει ούτε εκβίαση, ούτε επιχειρηματίες από πίσω, ούτε οτιδήποτε άλλο.

Είναι κρίμα το να συνδυάζουμε την καταγγελία του οποιοδήποτε ανθρώπου που είναι συγκεκριμένα τραγουδιστής, εργαζόμενος σε συγκεκριμένους χώρους, να το συνδυάζουμε με εντελώς διαφορετικά γεγονότα. Αυτό το οποίο θέλει, θέλει τη δικαίωση και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

