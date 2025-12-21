Μενού

Αυξημένη κίνηση στα καταστήματα ενόψει Χριστουγέννων - Ποιες ώρες είναι ανοιχτά σήμερα

Πώς διαμορφώνεται το εορταστικό ωράριο από σήμερα μέχρι την Πρωτοχρονιά στα εμπορικά καταστήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Ανοιχτά εμπορικά καταστήματα στην οδό Ερμού
Ανοιχτά εμπορικά καταστήματα στην οδό Ερμού | Eurokinissi
Πλήθος κόσμου κατακλύζει τους μεγάλους εμπορικούς δρόμους και τα πολυκαταστήματα λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα προκειμένου να ψωνίσει δώρα για τους αγαπημένους του και να παρακολουθήσουν τα εορταστικά δρώμενα, ειδικά τις τελευταίες μέρες μετά και την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, συντάξεων και επιδομάτων.

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, κατά το οποίο τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και σήμερα Κυριακή (21/12) από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Όσον αφορά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την Παραμονή Χριστουγέννων θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Αναλυτικότερα:

Εορταστικό ωράριο

Αθήνα και Πειραιάς

  • Καθημερινές: 09:00 – 21:00
  • Σάββατα: 09:00 – 16:00
  • Κυριακές: 11:00 – 18:00
  • 24 και 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Θεσσαλονίκη

  • Καθημερινές: 10:00 – 21:00
  • Σάββατα: 10:00 – 18:00
  • Κυριακές: 11:00 – 18:00
  • 24 και 31 Δεκεμβρίου: 10:00 – 18:00

Σημειώνεται ότι το ωράριο είναι προτεινόμενο και προαιρετικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εντός του νόμιμου πλαισίου (καθημερινές έως 21:00, Κυριακές 11:00-20:00).

Στις 25, 26 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

