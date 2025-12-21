Αυξημένη κίνηση στα καταστήματα ενόψει Χριστουγέννων - Ποιες ώρες είναι ανοιχτά σήμερα

Πλήθος κόσμου κατακλύζει τους μεγάλους εμπορικούς δρόμους και τα πολυκαταστήματα λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα προκειμένου να ψωνίσει δώρα για τους αγαπημένους του και να παρακολουθήσουν τα εορταστικά δρώμενα, ειδικά τις τελευταίες μέρες μετά και την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, συντάξεων και επιδομάτων.

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, κατά το οποίο τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και σήμερα Κυριακή (21/12) από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Όσον αφορά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την Παραμονή Χριστουγέννων θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Αναλυτικότερα:

Εορταστικό ωράριο

Αθήνα και Πειραιάς

Καθημερινές: 09:00 – 21:00

Σάββατα: 09:00 – 16:00

Κυριακές: 11:00 – 18:00

24 και 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Θεσσαλονίκη

Καθημερινές: 10:00 – 21:00

Σάββατα: 10:00 – 18:00

Κυριακές: 11:00 – 18:00

24 και 31 Δεκεμβρίου: 10:00 – 18:00

Σημειώνεται ότι το ωράριο είναι προτεινόμενο και προαιρετικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εντός του νόμιμου πλαισίου (καθημερινές έως 21:00, Κυριακές 11:00-20:00).

Στις 25, 26 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά.