Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών

Στον Κηφισό συναντούν οι οδηγοί τα περισσότερα προβλήματα κυκλοφορίας στην Αττική. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται κυρίως στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία, όπου καταγράφονται χαμηλές ταχύτητες κατά τμήματα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, ενώ μικρότερης έντασης προβλήματα παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην παραλιακή λεωφόρο καταγράφονται μικρές μόνο επιβαρύνσεις κατά τόπους.

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, με ήπιες καθυστερήσεις σε επιμέρους σημεία κοντά σε κόμβους.

