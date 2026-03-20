Αυξήθηκαν κατά 210% οι διαδικτυακές απάτες το 2025 στην χώρα μας

Εκθετική αύξηση που αγγίζει το 210% κατέγραψαν οι διαδικτυακές απάτες στη χώρα μας το 2025, σε σύγκριση με τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς. Σύμφωνα με τα ευρήματα και παρότι υπάρχει διάχυτη η άποψη στην κοινωνία, ότι ο μεγαλύτερος όγκος διαδικτυακών απατών αντιστοιχεί στο phishing, στην πραγματικότητα τουλάχιστον μία στις δύο διαδικτυακές απάτες (ποσοστό άνω του 50%) αφορά αγορά προϊόντων μετά από προσέλκυση του καταναλωτή από ψεύτικα e-shop. Παρεπιπτόντως, το phishing ακολουθεί στην δεύτερη θέση με μικρότερο ποσοστό.

Το ετήσιο παγκόσμιο έσοδο από το κυβερνοέγκλημα ξεπερνά το ΑΕΠ χωρών καθώς αγγίζει τα 10, 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα πέρα από τις γνωστές διαδικτυακές απάτες έχουν εμφανιστεί κακόβουλα SMS στο κινητό τηλέφωνο των πολιτών για υποτιθέμενα πρόστιμα κυκλοφοριακώνπαραβάσεων και δήθεν επιστροφές χρημάτων στους ασφαλισμένους από τον ΕΟΠΠΥ.