Αυξήθηκαν κατά 210% οι διαδικτυακές απάτες το 2025 στην χώρα μας

Εκρηκτική άνοδος 210% στις διαδικτυακές απάτες το 2025. Τα ψεύτικα e-shops και τα SMS-παγίδες στο επίκεντρο της ψηφιακής απειλής.

Αλεξία Σβώλου
Απάτη
Μέθοδος εξαπάτησης από υπολογιστή | Shutterstock
Εκθετική αύξηση που αγγίζει το 210% κατέγραψαν οι διαδικτυακές απάτες στη χώρα μας το 2025, σε σύγκριση με τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς. Σύμφωνα με τα ευρήματα και παρότι υπάρχει διάχυτη η άποψη στην κοινωνία, ότι ο μεγαλύτερος όγκος διαδικτυακών απατών αντιστοιχεί στο phishing, στην πραγματικότητα τουλάχιστον μία στις δύο διαδικτυακές απάτες (ποσοστό άνω του 50%) αφορά αγορά προϊόντων μετά από προσέλκυση του καταναλωτή από ψεύτικα e-shop. Παρεπιπτόντως, το phishing ακολουθεί στην δεύτερη θέση με μικρότερο ποσοστό.

Το ετήσιο παγκόσμιο έσοδο από το κυβερνοέγκλημα ξεπερνά το ΑΕΠ χωρών καθώς αγγίζει τα 10, 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα πέρα από τις γνωστές διαδικτυακές απάτες έχουν εμφανιστεί κακόβουλα  SMS στο κινητό τηλέφωνο των πολιτών για υποτιθέμενα πρόστιμα κυκλοφοριακώνπαραβάσεων και δήθεν επιστροφές χρημάτων στους ασφαλισμένους από τον ΕΟΠΠΥ.

