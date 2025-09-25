Β' Φάση Αναπληρωτών 2025: Πότε ανακοινώνονται οι προσλήψεις

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τη Β’ φάση προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2025-2026, με συνολικά 1.556 μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) να εντάσσονται στο εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου και αφορούν τις εξής δομές:

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ): 352 άτομα

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη στήριξη): 824 άτομα

Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ): 270 άτομα

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ: 60 άτομα

Τάξεις Υποδοχής Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ): 50 άτομα

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες, καθώς και οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας, όπου απαιτείται.

Δείτε τον πίνακα των ονομάτων των προσληφθέντων εκπαιδευτικών πατώντας εδώ.