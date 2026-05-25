Βανδάλισαν το άγαλμα του Καβάφη στην Αεροπαγίτου - Η ανάρτηση του Δήμου Αθηναίων

Άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη που κοσμεί την Διονυσίου Αρεοπαγίτου στο κέντρο της Αθήνας, λίγο καιρό μετά την τοποθέτησή του.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Δήμος Αθηναίων από την αποκατάστασή του, φαίνεται πως τα γυαλιά του αγάλματος που απεικονίζει τον Κωνσταντίνο Καφάβη είχαν σπάσει.

Η ανάρτηση του Δήμου Αθηναίων

«Αποκαταστάθηκε το Σάββατο το πρωί, το άγαλμα του Καβάφη που είχε υποστεί βανδαλισμό, με την φροντίδα του γλύπτη και του χαλκοχύτη, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Αθηναίων.

Η προστασία των μνημείων και των έργων τέχνης είναι προτεραιότητά μας. Θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε την κοινή μας μνήμη», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Δήμος Αθηναίων.

Το άγαλμα του Καβάφη

Το γλυπτό του Πραξιτέλη Τζανουλίνου αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό. Η μορφή του Καβάφη αντλεί έμπνευση από μια φωτογραφία του αρχείου Καβάφη που τον απεικονίζει καθιστό σε ανάκλιντρο στο διαμέρισμά του στην οδό Λέψιους 10, στην Αλεξάνδρεια, γύρω στο 1930, ενώ στοιχεία όπως τα γυαλιά του ενσωματώθηκαν χάρη σε σύγχρονες τεχνολογίες τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, με βάση αυθεντικά αντικείμενα.

Το γλυπτό φωτίζεται από τη διακεκριμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια φωτισμών Ελευθερία Ντεκώ, σε μια μελέτη φωτισμού που βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται.