Βάρη: Εν ώρα εργασίας σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία οι δύο άνδρες - Τα νεότερα για την τραγωδία

Νέες πληροφορίες για τους τραγικούς θανάτους δύο ανδρών από ηλεκτροπληξία στη Βάρη, καθώς νέα δημοσιεύματα θέλουν να ήταν εργάτες, και να χτυπήθηκαν από ρεύμα την ώρα που εκτελούσαν εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα (18/2), ενώ ο 39χρονος και ο 21χρονος πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αφροδίτης.

Οι δύο άνδρες χτυπήθηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες προς ώρας συνθήκες, από ρεύμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους. Πρότερα δημοσιεύματα και από τοπικά μέσα, ανέφεραν ότι οι δύο άντρες είχαν καταγωγή από την Εύβοια, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν διέμεναν εκεί μόνιμα.

Διακομίστηκαν από κοινού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι στις 13:00, χωρίς τις αισθήσεις τους ή σημεία ζωής, στο Ασκληπιείο Βούλας. Έγιναν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οι οποίες ήταν άκαρπες και διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.