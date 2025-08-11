Βάρη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 12 μέτρων κοντά στις «τρύπες του Καραμανλή»

Σε γκρεμό της Βάρης κοντά στο τούνελ που είναι γνωστό ως «τρύπες του Καραμανλή» έπεσε λίγο πριν τις 12:00 ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Η πτώση ήταν σε βάθος μεγαλύτερο των 12 μέτρων και το όχημα υπέστη τρομακτικές φθορές. Εντός του αυτοκινήτου ήταν η 60χρονη οδηγός του η οποία τραυματίστηκε σοβαρά αλλά είχε τις αισθήσεις της.

Τις πρώτες βοήθειες έδωσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα, ενώ ακολούθησε ασθενοφόρο το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και δύναμη της ΕΛ.ΑΣ.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα διερευνώνται.