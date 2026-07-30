Βαρύ το κλίμα στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη - Συγγενείς και φίλοι στο «ύστατο χαίρε»

Σε πένθος έχει βυθιστεί η Κρήτη μετά την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών που πέθαναν την ώρα του καθήκοντος, στην προσπάθεια τους να προστατεύσουν τις ζωές, τις περιουσίες και το περιβάλλον κατά την διάρκεια της φονικής φωτιάς στο Ρέθυμνο.

Όπως σημειώνει το creta24.gr, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι Αμαρίου.

Το «παρών» δωσε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκπροσώπησαν την Κυβέρνηση.

«Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος.

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Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της χώρας. Στεκόμαστε στο πλευρό τους με τον απόλυτο σεβασμό», τόνισε κατά την είσοδο του στην εκκλησία ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σημειώνεται πως νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε επίσης τη ζωή του στην επιχείρηση πυρόσβεσης.