Φωτιά στο Ρέθυμνο: Εξετάζεται σενάριο μηχανικής βλάβης στο όχημα των νεκρών πυροσβεστών

Οι Αρχές τις τελευταίες ώρες εξετάζουν το σενάριο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες οι οποίοι έχασαν την ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην πυρκαγιά που μαίνεται αυτές τις ώρες στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr εξετάζεται το ενδεχόμενο το όχημα να ακινητοποιήθηκε από βλάβη, ωθώντας τους πυροσβέστες να το εγκαταλείψουν. Οι συνάδελφοι των θυμάτων δεν αποκλείουν την πιθανότητα το φίλτρο από το όχημα να υπέστη βλάβη από τους καπνούς, την στάχτη και τη σκόνη με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του.

Σημειώνεται πως την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή, σε εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σχετικά με τις αιτίες της καταστροφικής φωτιάς.