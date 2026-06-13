Βαρύ κλίμα στο Α' Νεκροταφείο: Η δημοσιογραφία αποχαιρετά τον Νίκο Σερβετά

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Σερβετά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, το «παρών» για τον τελευταίο αποχαιρετισμό δίνουν δεκάδες φίλοι, συγγενείς, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, καθώς και πολλοί συνάδελφοί του από τον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Με αφορμή την απώλειά του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποχαιρετά τον δημοσιογράφο, προχωρώντας σε μια αναδρομή στη μακρά επαγγελματική του πορεία.

Όπως αναφέρεται, ο Νίκος Σερβετάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και από το 1980 έως τα τέλη της δεκαετίας του ’90 έζησε στη Σουηδία, όπου σπούδασε κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλας. Εκεί εργάστηκε ως συντάκτης και παρουσιαστής ειδήσεων στις ελληνικές εκπομπές του σουηδικού ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, ως σχολιαστής στον σταθμό TV4, συνεργάτης του πρακτορείου Pressens Bild και ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στη Στοκχόλμη.

Διετέλεσε επίσης μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Σουηδίας, του ΔΣ της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών Σουηδίας, καθώς και υπεύθυνος Τύπου στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην Ουψάλα.

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Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάσθηκε στο ΑΠΕ, την ΕΡΤ και στις εφημερίδες «Εξουσία», «Η Νίκη της Δημοκρατίας», «Money», «Εποχή», «City Press» και «Documento»

. Επιπλέον, είχε αναλάβει τη διεύθυνση σύνταξης στον ραδιοφωνικό σταθμό «Εν Λευκώ» και στις ιστοσελίδες «NetDaily» και «Science Illustrated», ενώ συμμετείχε και στη δημοσιογραφική ομάδα της «ForthNet». Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντική μεταφραστική δραστηριότητα, μεταφράζοντας έργα των Λαρς Πέρσον και Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, ενώ συμμετείχε και στην τετραμελή ομάδα που επιμελήθηκε το Σουηδο-ελληνικό Λεξικό το 1999.

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ, ο Νίκος Σερβετάς υπήρξε ένας συνάδελφος με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, ήθος και υποδειγματική συμπεριφορά, με σημαντική διαδρομή στη δημοσιογραφία, διαθέτοντας ευρείες γνώσεις, βαθιά καλλιέργεια και άποψη για τα κοινά, χωρίς να αντιμετωπίσει το αντικείμενό του απλώς ως επάγγελμα βιοπορισμού.