Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς - Τα «αντίο» μετά τον ξαφνικό χαμό

Την τελευταία του πνοή άφησε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς σε ηλικία 66 ετών, μετά από έμφραγμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρουν στενοί του φίλοι.

Μεταξύ άλλων, ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, λέει το δικό του αντίο στον Νίκο Σερβετά.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι έφυγε από την ζωή, ξαφνικά από έμφραγμα, ο καλός σύντροφος και φίλος Νίκος Σερβετάς. Ο Νίκος υπήρξε αριστερός με άποψη από τα νεανικά του χρόνια, δημοσιογράφος επί 40 χρόνια, με καλή και κοφτερή πένα, άνθρωπος ζεστός και με πολύ χιούμορ» έγραψε.

«Λίγες ημέρες πριν, συναντηθήκαμε και τα είπαμε ξανά, μαζί και με την αγαπημένη του Αγγέλικα, σε μια ωραία βραδιά της εφημερίδας «Εποχή». Αγαπημένε μας Νίκο έφυγες πολύ γρήγορα και άδικα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και μια μεγάλη αγκαλιά στην γυναίκα της ζωής του, την συντρόφισσα μας Αγγέλικα Σαπουνά» σημείωσε.



«Ο φίλος ο Νίκος Σερβετάς, ο καλός δημοσιογράφος, ο αφοσιωμένος στο όμορφο kamini.gr, ο καλός συζητητής, ο αγωνιστής της Αριστεράς, δεν είναι πια μαζί μας. Θα μας λείψουν οι συζητήσεις μας για τα γεωπολιτικά, όπως το περασμένο Σάββατο. Συλλυπητήρια Αγγέλλικα, Μαριάνα. Καλό ταξίδι φίλε Νίκο» έγραψε ο Νίκος Τόσκας, πρώην αναπληρωτής υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.