Βαρύ πένθος για την Πόπη Τσαπανίδου: Συγκινεί το δημόσιο «αντίο» της κόρης της στη γιαγιά της

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Πόπη Τσαπανίδου και η οικογένειά της, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα, Μαρίνα. Η θλιβερή είδηση έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία από τις κόρες της γνωστής δημοσιογράφου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από την απώλεια, η εγγονή της θέλησε να αποτίσει τον δικό της, δημόσιο φόρο τιμής στη γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή της. Μέσα από ένα κείμενο που ραγίζει καρδιές, περιγράφει το οριστικό κλείσιμο του πατρικού σπιτιού στη Θεσσαλονίκη και την επώδυνη συνειδητοποίηση της απουσίας.

«41 μέρες χωρίς τη γιαγιακάρα μου, το Μαρινάκι μου», γράφει χαρακτηριστικά, κάνοντας μια τρυφερή αναδρομή στη δύναμη, την αστείρευτη αγάπη, την αρχοντιά και την ανοιχτόμυαλη φύση της εκλιπούσας. Μέσα από τις λέξεις της, σκιαγραφεί το πορτρέτο μιας σύγχρονης και δοτικής γυναίκας, με την οποία μοιράστηκε από τα πιο όμορφα φοιτητικά της χρόνια μέχρι τις πιο βαθιές συζητήσεις στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Το πιο συγκλονιστικό σημείο της ανάρτησης, ωστόσο, είναι ο αποχαιρετισμός στον ίδιο τον χώρο που στέγασε τις αναμνήσεις 34 ετών.

«Τα σπίτια τα κάνουν οι άνθρωποι, χωρίς αυτούς είναι απλώς τούβλα και σοβάς. Ο παππούκας και η γιαγιακάρα μου θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στους τοίχους αυτού το κτιρίου, αλλά κυρίως μέσα μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, για να καταλήξει με έναν αποχαιρετισμό γεμάτο ανιδιοτελή αγάπη: «Δεν σε αγαπάω – σε λατρεύω, και μια μέρα θα τα πούμε πάλι. Καλά ταξίδια στο σύμπαν, εύχομαι να έχεις μόνο όμορφες περιπέτειες εκεί που ρέεις».