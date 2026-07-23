Βάσεις 2026: Aνακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί - Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπαίνει σήμερα (23/07), καθώς ανακοινώνονται οι Βάσεις Εισαγωγής για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Οι Βάσεις αναμένεται να δημοσιοποιηθούν μετά τις 11:00 το πρωί, οπότε οι υποψήφιοι θα πληροφορηθούν σε ποια σχολή εισάγονται.

Την ανακοίνωση έκανε χθες η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία γνωστοποίησε επίσης ότι την Παρασκευή αναμένεται να εκδοθεί το ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες του υπουργείου για την ενίσχυση της φοιτητικής στέγης.

Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας.

Για την είσοδο στην εφαρμογή θα χρειαστεί να συμπληρώσουν:

τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων,

τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους.

Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην υπηρεσία ενημέρωσης του υπουργείου θα λάβουν το αποτέλεσμα και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Αποτελέσματα και για τις ΣΑΕΚ

Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα δουν ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.