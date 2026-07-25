Λαμπρό παράδειγμα έδωσαν δύο δίδυμα αδέλφια από το Βούναργο στον Πύργο Ηλείας, όπου κατάφεραν μετά από μια δύσκολη περιπέτεια υγείας που πέρασαν, κατάφεραν να σαρώσουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Ο λόγος για τα δίδυμα αδέλφια Γιάννη και Σταύρο Παπαδάτο όπου συγκέντρωσαν 19.580 και 19.340 μόρια αντίστοιχα. Σύμφωνα με το ilialive.gr, οι δύο αριστούχοι πέτυχαν την εισαγωγή τους στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, κατακτώντας μάλιστα την κορυφή της σχολής.

«Το ξέραμε ότι θα περάσουμε, σύμφωνα με τις βαθμολογίες μας. Βέβαια δεν γνωρίζαμε ότι θα είμαστε από τους πρώτους. Δεν ήταν κάτι που μας ενδιέφερε ιδιαίτερα, αλλά σήμερα που το είδαμε ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση. Πλέον ο στόχος είναι να τακτοποιήσουμε τη διαμονή μας και να ξεκινήσουμε τη φοιτητική μας ζωή», δήλωσε ο Γιάννης Παπαδάτος, στο τοπικό μέσο.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπαδάτος ανέφερε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Σήμερα, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, βεβαιωθήκαμε ότι δεν κάναμε λάθος στο μηχανογραφικό και περιμένουμε με ανυπομονησία τη χρονιά που έρχεται. Είμαστε χαρούμενοι και για τις πρωτιές, αλλά και μόνο που περάσαμε μας φτάνει».

Τα προβλήματα υγείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι, λίγους μήνες πριν από τις Πανελλαδικές, τα δύο αδέλφια αντιμετώπισαν μια δύσκολη περιπέτεια υγείας, η οποία τα κράτησε για αρκετό διάστημα μακριά από την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, συνέχισαν την προετοιμασία τους με τη βοήθεια της τηλεκπαίδευσης και τη στήριξη των ανθρώπων γύρω τους.

Με επιμονή και αλληλοστήριξη κατάφεραν να ξεπεράσουν το πρόβλημα και να επιστρέψουν σταδιακά στις δραστηριότητές τους, με σημαντική βοήθεια και από την ενασχόλησή τους με το βόλεϊ.