Βασίλης Κικίλιας: Στον αγιασμό της Λεοντείου Σχολής - Εκεί που φοίτησε μαζί με την αδερφή του

Ο Βασίλης Κικίλιας βρέθηκε στον αγιασμό της Λεοντείου Σχολής, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Vasilis Kikilias
Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ιδιαίτερη φόρτιση είχε η παρουσία του Βασίλη Κικίλια στον αγιασμό της Λεοντείου Σχολής, του σχολείου όπου φοίτησε και ο ίδιος μαζί με την αδερφή του.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας μίλησε στα παιδιά για τις εμπειρίες που θα ζήσουν και τους κάλεσε να πιστέψουν στον εαυτό τους, τονίζοντας πως «ποτέ κανείς δεν πρέπει να σας πει ότι υπάρχει ταβάνι και όριο στα όνειρα και στις φιλοδοξίες σας. Γιατί δεν υπάρχει».

Στη συνέχεια, θέλησε να ελαφρύνει το κλίμα απευθυνόμενος στους γονείς: τους ζήτησε να κάνουν μια μικρή παραχώρηση, αφήνοντας τα παιδιά να ξενυχτήσουν λίγο για να δουν τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής μπάσκετ με την Τουρκία.

«Η Εθνική είναι Εθνική», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας χαμόγελα και χειροκρότημα.

