Βασίλης Μπισμπίκης: Διακόπηκε η δίκη - Να κληθεί ο αστυνομικός που σήκωσε το τηλέφωνο ζητάει ο ηθοποιός

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης ο Βασίλης Μπισμπίκης για να δικαστεί για τις φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, καθώς τού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκατάλειψη οχημάτων.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η δίκη ξεκίνησε, αλλά διακόπηκε για κάποια ώρα προκειμένου να κληθεί ο αστυνομικός, ο οποίος είχε σηκώσει το τηλέφωνο για να γίνει η καταγραφή του συμβάντος.
Μάλιστα, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε καταγραφικό στο αστυνομικό τμήμα, ζητήθηκε από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη να κληθεί ο αστυνομικός προκειμένου να καταθέσει, όπως ζήτησαν και αναβολή.
Ωστόσο το δικαστήριο έχει διακόψει για κάποια ώρα προκειμένου να διαυκρινιστεί εάν θα έρθει ο αστυνομικός να καταθέσει και εάν ενδεχομένως σε δίκη θα αναβληθεί για τις επόμενες ημέρες.
- Φαντάσματα στην Πειραιώς: Η νεκρική πομπή και η ψυχή του δολοφονημένου αθλητή που επέστρεφε
- «Με έβριζαν για τις σκηνές»: Ηθοποιός απαντά για το αληθινό σεξ σε αμφιλεγόμενη ταινία
- Οι τέσσερις άνθρωποι του Τσίπρα, οι αποστάσεις στο Ωδείο και οι ψυχραμένοι βιομήχανοι
- Αν ξυπνάς κάθε βράδυ στις 3 τα ξημερώματα, τα νέα μπορεί να μην είναι καλά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.