Βασίλης Μπισμπίκης: Διακόπηκε η δίκη - Να κληθεί ο αστυνομικός που σήκωσε το τηλέφωνο ζητάει ο ηθοποιός

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης ο Βασίλης Μπισμπίκης για να δικαστεί για τις φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, καθώς τού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκατάλειψη οχημάτων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η δίκη ξεκίνησε, αλλά διακόπηκε για κάποια ώρα προκειμένου να κληθεί ο αστυνομικός, ο οποίος είχε σηκώσει το τηλέφωνο για να γίνει η καταγραφή του συμβάντος.

Μάλιστα, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε καταγραφικό στο αστυνομικό τμήμα, ζητήθηκε από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη να κληθεί ο αστυνομικός προκειμένου να καταθέσει, όπως ζήτησαν και αναβολή.

Ωστόσο το δικαστήριο έχει διακόψει για κάποια ώρα προκειμένου να διαυκρινιστεί εάν θα έρθει ο αστυνομικός να καταθέσει και εάν ενδεχομένως σε δίκη θα αναβληθεί για τις επόμενες ημέρες.