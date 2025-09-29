Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη - «Δεν εγκατέλειψα το σημείο»

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά του αντιμετωπίζει πλέον ο Βασίλης Μπισμπίκης.
Ο Βασίλης Μπισμπίκης, μάλιστα, μίλησε στο Mega και στο Live News για το τροχαίο στη Φιλοθέη, αναφέροντας: «Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδά μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης γύω στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα στην ασφαλιστική μου για να ενημερώσω».
«Έκανα τα νόμιμα όπως ορίζει ο νόμος εντός 24ώρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει . Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα, όμως, ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση» κατέληξε ο πασίγνωστος ηθοποιός.
Βασίλης Μπισμπίκης: Πού θα δικαστεί
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.
Νωρίτερα σήμερα, εκπομπή του MEGA ανέφερε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης πήρε τηλέφωνο τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, λίγες ώρες μετά το περιστατικό κατά το οποίο ο ίδιος προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.
«Ο Μπισμπίκης δεν αντιλήφθηκε το μέγεθος των φθορών που είχε προκαλέσει. Όταν ξύπνησε, πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα Βανδή», είπε αρχικά ο παρουσιαστής .
