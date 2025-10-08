Μενού

Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων για την εξ αναβολής δίκη του

Στην Ευελπίδων για την εξ αναβολής δίκη του βρίσκεται Βασίλης Μπισμπίκης.

Reader symbol
Newsroom
Βασίλης Μπισμπίκης
Βασίλης Μπισμπίκης | Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
  • Α-
  • Α+

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε προ ολίγου ο Βασίλης Μπισμπίκης, για το εξ αναβολής δικαστήριό του, για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός που φέρεται να προκάλεσε το τροχαίο στη Φιλοθέη, δεν προχώρησε σε κάποια δήλωση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ