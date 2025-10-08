Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων για την εξ αναβολής δίκη του

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε προ ολίγου ο Βασίλης Μπισμπίκης, για το εξ αναβολής δικαστήριό του, για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.
Ο γνωστός ηθοποιός που φέρεται να προκάλεσε το τροχαίο στη Φιλοθέη, δεν προχώρησε σε κάποια δήλωση.
