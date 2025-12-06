Βασίλης Σαραλιώτης: Ο αστυνομικός που ήταν δίπλα στον Κορκονέα και διατηρεί καφέ στη Δράμα, θέλει να επιστρέψει

Γνωρίζουμε όλη την φράση που λέει πως, ο κόσμος δεν θα καταστραφεί από εκείνους που διαπράττουν το κακό, αλλά από εκείνους που ενώ τους βλέπουν, δεν αντιδρούν.

Άραγε, γνωρίζει αυτή τη φράση ο Βασίλης Σαραλιώτης; Μήπως την θυμήθηκε εκείνο το βράδυ στις 6 Δεκεμβρίου; Όταν στάθηκε δίπλα στον συνάδελφό του, Επαμεινώνδα Κορκονέα, και ατάραχος τον είδε να πυροβολεί και να σκοτώνει τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο;

Σιωπηλός την ώρα του φόνου

Υποθετικό το σενάριο, υποθετική και η σκέψη. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Ίσως να μην έχει και ιδιαίτερη σημασία. Στην Ιστορία, λένε, πως σημασία έχουν τα γεγονότα. Γεγονός είναι πως ο Σαραλιώτης συμμετείχε με την θέλησή του στον τσαμπουκά του συναδέλφου του. Γεγονός είναι πως χωρίς να αντιδράσει είδε έναν φόνο να συντελείται μπροστά του. Γεγονός είναι πως δεν έκανε το καθήκον του, δεν συνέλαβε τον συνάδελφο του, δεν κούνησε ούτε βλέφαρο μπροστά σε αυτό που είδε.

Και ενώ τα τελευταία χρόνια, η υπερασπιστική γραμμή τονίζει πως ο Κορκονέας ήταν ο μοναδικός ένοχος και ο συνάδελφός του δεν γνώριζε τι ετοιμαζόταν να κάνει, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός πως και οι δυό τους φύγανε μαζί από τον χώρο του φόνου σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Ο Σαραλιώτης βρέθηκε στο δικαστήριο, δίπλα στον Κορκονέα.

Καταδικάστηκε σε δεκαετή κάθειρξη αφού οι δικαστές αναγνώρισαν το προφανές. Συμμετείχε στην ανθρωποκτονία, δεν απέτρεψε τον Κορκονέα και συμμετείχε συν τοις άλλοις στην ανταλλαγή προκλητικών ύβρεων με τους εμπλεκόμενους. Στη συνέχεια, ήρθε η αναστολή και σύμφωνα με τους όρους του δικαστηρίου, η μόνιμη παραμονή στη Δράμα, την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Διαβάστε ακόμα: Η δολοφονία Γρηγορόπουλου, ο Κορκονέας και τα κομβικά σημεία της εξέγερσης του Δεκέμβρη

Οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίστηκαν στο Εφετείο. Εκεί ο Σαραλιώτης προσπαθούσε να εξηγήσει τα ανεξήγητα επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε και στο ΑΤ Εξαρχείων στις 6 Δεκεμβρίου. Ανέφερε παράλληλα πως όταν επέστρεψαν στο περιπολικό με τον συνάδελφό του, τον κοιτούσε σαστισμένος. Σύμφωνα πάντα με την δική του μαρτυρία, δεν μπορούσε να αντιδράσει ή δεν πρόλαβε.

Το καφέ στη Δράμα και η... επιστροφή

Βρισκόταν λίγο πιο πίσω από τον Κορκονέα, δεν πρόλαβε καν να καταλάβει τι ακριβώς έγινε και παρέμεινε μουδιασμένος. Παρόλα αυτά, και οι δύο, δεν αναφέρθηκαν σε θύμα στην αναφορά τους. Λογικό αφού αδιαφόρησαν και έφυγαν.

Ο Σαραλιώτης σήμερα διατηρεί ένα καφενείο στην πόλη της Δράμας. Η αθώωσή του ήρθε το 2019 όπου το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών τον έβγαλε από το ποινικό κάδρο. Όχι όμως από το κάδρο της συνευθύνης. Ο ίδιος επιμένει στην αρχική του μαρτυρία. Ανέφερε μάλιστα σε μια συνέντευξη πως θα ήθελε να επιστρέψει στην αστυνομία και περιέγραφε την όλη… ταλαιπωρία σαν να ήταν αυτός το θύμα και όχι το 15χρονο παιδί στον φόνο του οποίου υπήρξε αδιάφορος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μπορεί αν θέλει να επιστρέψει στην αστυνομία ύστερα από αίτησή του. Αλλά αυτό, δεν είναι της παρούσης. Και το εν λόγω άρθρο άλλωστε δεν επέχει θέση δικαστηρίου.

Σε μια από αυτές τις συνεντεύξεις, είχε αναφέρει πως αν του δινόταν η ευκαιρία, θα έλεγε στην μητέρα του Αλέξανδρου πως δεν είχε καμία σχέση με το συμβάν, απλώς βρέθηκε εκεί. Ξέχασε να σημειώσει πως βρέθηκε εκεί αλλά αδιαφόρησε. Έκανε σαν να μην βρέθηκε εκεί.

17 Δεκέμβρηδες μετά, τα γεγονότα είναι αμείλικτα. Βαριά η σκιά της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. «Πλακώνει» την Ιστορία μας, όπως και τις συνειδήσεις. Γιατί μπορεί να ξεφύγεις με διάφορους τρόπους και τερτίπια από την καταδίκη. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από την αλήθεια. Οτιδήποτε κι αν κάνεις. Όσο μακριά κι αν ταξιδέψεις. Όσο γρήγορα κι αν προσπαθήσεις να τρέξεις. Είναι εκεί και σε κοιτάει στα μάτια.

Γιατί το βράδυ, 6 Δεκεμβρίου 2008, η σιωπή ήταν συνενοχή.