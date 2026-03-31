Βάσω Καζαντζίδη: «Η Μαρινέλλα ήταν αδελφή μου, καλή αντάμωση με τον Στέλιο»

Το «παρών» στο λαϊκό προσκύνημα για τη σπουδαία Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28/3) σε ηλικία 87 ετών έδωσε και η Βάσω Καζαντζίδη. Η τελευταία σύζυγος του Στέλιου Καζαντζίδη τόνισε ότι αυτή η ώρα «είναι για να πονέσουμε και να κλάψουμε» και όχι για δηλώσεις.

«Για μένα ήταν μάνα, ήταν αδελφή μου, ένας άνθρωπος που στάθηκε στις δύσκολες στιγμές δίπλα μου. Την αγαπώ και θα την αγαπώ για πάντα. Ήταν σαν αδελφή μου. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο να έχει και καλή αντάμωση για τον Στέλιο», ανέφερε.

Η Βάσω ήταν η τρίτη και τελευταία σύζυγος του Στέλιου Καζαντζίδη. Παντρεύτηκαν το 1982 και έζησαν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής του.

Με τη Μαρινέλλα, ο Στέλιος Καζαντζίδης έζησε έναν μεγάλο έρωτα που σφραγίστηκε με τον γάμο τους στις 7 Μαΐου 1964, για να ακολουθήσει δύο χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1966 ο χωρισμός τους.