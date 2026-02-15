Βαθιά εξομολόγηση από τον Χρήστο Δάντη: «Μεγάλωσα με μία μάνα που είχε φάει πολύ ξύλο»

Σε μία βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο τραγουδιστής Χρήστος Δάντης, ο οποίος αποκάλυψε ότι η μητέρα του ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
Σε συνέντευξή του στο Action24 και μιλώντας για τον έρωτα, η συζήτηση έφτασε μέχρι το κομμάτι της κακοποίησης, με τον κ. Δάντη να αναφέρει ότι «είναι ό,τι χειρότερο».
«Μεγάλωσα με μία μάνα που είχε φάει πολύ ξύλο» εκμυστηρεύτηκε.
Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στα εμπόδια που είχαν μπει στην επαγγελματική του πορεία λόγω των σχέσεών του.
«Με δυσκόλεψε η ζήλεια των συντρόφων μου στη δουλειά μου» είπε, αλλά δεν απέκλεισε να έχει κάνει και αυτός το ίδιο για την άλλη πλευρά.
«Αλλιώς είσαι όταν είσαι μόνος, πρέπει εσύ να βρεις τα όριά σου, όχι να στα ορίσει άλλος εξήγησε.
Ερωτώμενος τι είναι για αυτόν η ευτυχία, απάντησε μονολεκτικά: η ηρεμία.
«Η ηρεμία, το να μπορείς να κάτσεις παρέα με τον εαυτό σου, είναι πολύ σημαντικό να ανέχεσαι τον εαυτό σου. Πρώτη φορά μετά από πολλά πολλά χρόνια (σ.σ. το έκανα).
Είμαστε δυαδικές προσωπικότητες, δεν είμαστε ποτέ ένας, αυτός ο δεύτερος σε ταλαιπωρεί, πρέπει να κάτσεις μαζί του, να τον ανεχτείς» κατέληξε.
