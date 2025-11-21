Βαθιές «πληγές» από την κακοκαιρία: Εκτεταμένες καταστροφές σε Κέρκυρα και Θεσπρωτία

Πλημμύρες, αποκλεισμένα χωριά, εγκλωβισμένοι οδηγοί σε δρόμους που έγινα χείμαρροι, σπίτια και μαγαζιά θαμμένα κάτω από λάσπη, η κακοκαιρία που σάρωσε την ηπειρωτική Ελλάδα σε εικόνες.

Τα έντονα φαινόμενα έπληξαν πιο σφοδρά τη βόρεια Κέρκυρα και τη Θεσπρωτία, μετά τη θεομηνία που σφυροκοπά την περιοχή ασταμάτητα, από χθες έως σήμερα (21/11).

Συνεργεία των περιφερειών και των δήμων προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα στις υποδομές και να καθαρίσουν τα φερτά υλικά από τους δρόμους.

Κακοκαιρία: Καταστροφικό το πέρασμα σε Ήπειρο και Κέρκυρα

Το «112» ήχησε στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Οι εικόνες που καταγράφονται στη Θεσπρωτία, είναι αποκαλυπτικές. Οι κάμποι του Δήμου Φιλιατών έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες. Για βιβλική καταστροφή κάνουν λόγο οι κάτοικοι, κατά την ΕΡΤ.

Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στην Κέρκυρα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, προσπαθούν να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης γύρω από τους Καρουσάδες.

Καταρρεύσεις κτηρίων, αποκλεισμένοι οικισμοί, καταστροφές σε περιουσίες, διχοτομημένο οδικό δίκτυο, διακοπή ηλεκτρισμού είναι το σκηνικό που επικρατεί κυρίως στο Βόρειο τμήμα του νησιού.

Το Σάββατο το πρωί θα βρίσκεται στην περιοχή κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας, προκειμένου να κάνουν περιοδεία στις πληγείσες περιοχές και να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να συντονιστούν καλύτερα με τους τοπικούς φορείς.