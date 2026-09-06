Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στις Αφίδνες: «Χειρουργικές» ρίψεις από τα εναέρια μέσα

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα στην φωτιά που ξέσπασε στις Αφίδνες, καθώς τα εναέρια μέσα επιχειρούν με «χειρουργικές ρίψεις», προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 06/09 περίπου στις 10.30 στην περιοχή της Δροσοπηγής στις Αφίδνες, στον Δήμο Ωρωπού Αττικής.

Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν πλέον 92 πυροσβέστες, επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 23 οχήματα, καθώς δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάσβεση της φωτιάς στις Αφίδνες με υδροφόρες.

Παράλληλα, στις 10:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς.

Τέλος, λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

επί του παράδρομου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δροσοπηγής,

στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής από το ύψος της οδού Τρίτωνος

στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή των Αφιδνών.